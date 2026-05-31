Сергій Разумовський

У керівному складі харківського Металіста відбулися чергові кадрові зміни. Як повідомляє офіційний сайт клубу, посаду генерального директора обійняв Владислав Єманов. Саме він надалі відповідатиме за один із ключових напрямів управління клубною структурою та братиме участь у стратегічному розвитку харківського футбольного проєкту.

У Металісті представили нового керівника як фахівця з великим досвідом у сфері управління, науки та військової служби. У клубі наголосили, що Владислав Вікторович має багаторічний професійний шлях, пов’язаний із Національною гвардією України та Внутрішніми військами МВС України.

З серпня 1992 року по квітень 2026 року Єманов проходив військову службу в різних з’єднаннях, частинах та підрозділах. За цей час він пройшов значний кар’єрний шлях — від командира взводу до першого заступника начальника Національної академії Національної гвардії України з навчально-методичної та наукової роботи. Такий досвід, на думку представників клубу, може бути корисним у процесі організації роботи та побудови ефективної системи управління всередині Металіста.

Окремо в офіційній заяві харківського клубу звернули увагу на освітній і науковий бекграунд нового генерального директора. Владислав Єманов має три рівні військової освіти — тактичний, оперативний і стратегічний. Цю освіту він здобув у провідних військових навчальних закладах України, що свідчить про його ґрунтовну підготовку в галузі планування, управління та організації роботи великих структур.

Крім того, Єманов є доктором наук з державного управління, професором, а також кандидатом військових наук. У Металісті вважають, що поєднання практичного управлінського досвіду, військової дисципліни та наукового підходу може стати важливим ресурсом для клубу на новому етапі його розвитку.

За роки служби Владислав Єманов був відзначений низкою державних і відомчих нагород. Серед них — медаль За військову службу Україні, яку він отримав у 2016 році, а також орден За мужність III ступеня, яким був нагороджений у 2022 році. У клубі підкреслили, що такі відзнаки свідчать про високий рівень професіоналізму, відповідальності та відданості справі.

На цей момент Металіст продовжує виступи у Першій лізі України. Після 29 зіграних турів харківська команда має у своєму активі 37 очок і посідає шосте місце в турнірній таблиці. Така позиція залишає команді простір для подальшого прогресу, а кадрові зміни в керівництві можуть стати частиною ширшого процесу перебудови та посилення клубної вертикалі.

Варто нагадати, що раніше в Металісті також відбулася ще одна зміна. Валерій Грига, який раніше обіймав посаду генерального директора, став спортивним директором клубу.

Раніше Металіст розгромив Поділля (3:0) і майже гарантував собі збереження прописки у Першій лізі.