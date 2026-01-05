Будківський підписав контракт з клубом УПЛ
Нападник продовжить кар’єру в УПЛ
31 хвилину тому
Пилип Будківський/фото: Зоря
Український форвард Пилип Будківський продовжив угоду з луганською Зорею, повідомляє пресслужба клубу.
Раніше контракт 33-річного футболіста із клубом УПЛ діяв до літа 2026 року. Нова угода розрахована на два роки, що закріплює продовження співробітництва.
У сезоні 2025/26 Будківський провів 16 матчів у всіх турнірах за Зорю, забивши вісім голів та оформивши одну результативну передачу. За оцінкою Transfermarkt, вартість гравця складає 300 тисяч євро.
Раніше повідомлялося, що Буковина хотіла підписати Будківського.
