Український форвард Пилип Будківський продовжив угоду з луганською Зорею, повідомляє пресслужба клубу.

Раніше контракт 33-річного футболіста із клубом УПЛ діяв до літа 2026 року. Нова угода розрахована на два роки, що закріплює продовження співробітництва.

У сезоні 2025/26 Будківський провів 16 матчів у всіх турнірах за Зорю, забивши вісім голів та оформивши одну результативну передачу. За оцінкою Transfermarkt, вартість гравця складає 300 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Буковина хотіла підписати Будківського.