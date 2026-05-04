Буковина – чемпіон, багатостраждальний матч Ворскла – Лівий Берег. Чим запам'ятався 26-й тур Першої ліги
Огляди матчів вікенду в другому за силою дивізіоні України
41 хвилину тому
Завершилися всі матчі першого туру української Першої ліги. Ігрова програма розтягнулася на кілька днів і тривала з п’ятниці, 1 травня, до понеділка, 4 травня. Головною подією туру стало дострокове чемпіонство Буковини, яка за чотири тури до завершення сезону гарантувала собі перше місце.
П'ятниця, 1 травня
Тур відкрився у п’ятницю розгромною перемогою Фенікса-Маріуполя над Агробізнесом. Господарі забили чотири м’ячі та не пропустили жодного. Голами відзначилися Кухарук, Кисленко, Ременяк і Балаба. Після двох голів у першому таймі Фенікс-Маріуполь остаточно закріпив перевагу після перерви та довів матч до впевненої перемоги з рахунком 4:0.
Перша ліга, 26-й тур
Фенікс-Маріуполь – Агробізнес 4:0
Голи: Кухарук, 27, Кисленко, 33, Ременяк, 69, Балаба, 75
Субота, 2 травня
У суботу, 2 травня, Буковина на виїзді перемогла Поділля з рахунком 2:0. Після безгольового першого тайму чернівецька команда забила двічі: на 55-й хвилині відзначився Саків, а на 82-й Тищенко закріпив перевагу гостей. Ця перемога дозволила Буковині достроково оформити чемпіонство.
Того ж дня Чернігів здобув виїзну перемогу над ЮКСА — 2:0. Рахунок у першому таймі відкрив Безбородько, а після перерви Безгубченко забив другий м’яч і встановив остаточний результат.
Ще в одному суботньому матчі Нива Тернопіль обіграла Металіст із рахунком 2:0. Паламарчук вивів господарів уперед на 41-й хвилині, а Напуда на 72-й хвилині подвоїв перевагу тернопільської команди.
Поділля – Буковина 0:2
Голи: Саків, 55, Тищенко, 82
ЮКСА – Чернігів 0:2
Голи: Безбородько, 20, Безгубченко, 63
Нива Тернопіль – Металіст 2:0
Голи: Паламарчук, 41, Напуда, 72
Неділя, 3 травня
У неділю Інгулець переміг Пробій — 3:1. Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму після гола Калина, однак після перерви Інгулець повністю змінив хід зустрічі. Бенедюк зрівняв рахунок, Тузенко вивів команду вперед, а Касімов поставив крапку в матчі.
Також у неділю відбувся перенесений матч між Ворсклою та Лівим Берегом. Поєдинок мав пройти 2 травня о 15:45, однак через тривалу повітряну тривогу в Київській області не стартував. Зустріч перенесли на 3 травня, і Лівий Берег здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол на 62-й хвилині забив Назар Волошин.
Чорноморець у неділю впевнено обіграв Прикарпаття — 3:0. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Герич, а одразу після перерви Хома подвоїв перевагу одеситів. На 55-й хвилині Герич оформив дубль. Особливо яскравим став його гол зі штрафного — футболіст належить Динамо.
Інгулець – Пробій 3:1
Голи: Бенедюк, 48, Тузенко, 72, Касімов, 79 – Калин, 44
Ворскла – Лівий Берег 0:1
Гол: Волошин Наз., 62
Чорноморець – Прикарпаття 3:0
Голи: Герич, 44, 55, Хома, 48
Понеділок, 4 травня
Завершився тур у понеділок матчем Металург – Вікторія. Гості здобули переконливу перемогу з рахунком 3:0. Уже на 11-й хвилині Книш відкрив рахунок, на 28-й Рябий забив другий м’яч, а після перерви Шарай встановив остаточний результат.
Металург – Вікторія 0:3
Голи: Книш, 11, Рябий, 28, Шарай, 59
Турнірна таблиця
Буковина набрала 72 очки та за чотири тури до фінішу достроково виграла чемпіонат Першої ліги. Чернівецька команда продовжує йти без жодної поразки. Чорноморець має 57 очок і зберіг перевагу над Лівим Берегом у боротьбі за другу пряму путівку до УПЛ. Відрив одеситів від конкурента становить чотири бали.
Водночас боротьба внизу таблиці продовжує бути запеклою. Під загрозою перехідних матчів навіть сьома ЮКСА...
