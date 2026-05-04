Сергій Разумовський

Завершилися всі матчі першого туру української Першої ліги. Ігрова програма розтягнулася на кілька днів і тривала з п’ятниці, 1 травня, до понеділка, 4 травня. Головною подією туру стало дострокове чемпіонство Буковини, яка за чотири тури до завершення сезону гарантувала собі перше місце.

П'ятниця, 1 травня

Тур відкрився у п’ятницю розгромною перемогою Фенікса-Маріуполя над Агробізнесом. Господарі забили чотири м’ячі та не пропустили жодного. Голами відзначилися Кухарук, Кисленко, Ременяк і Балаба. Після двох голів у першому таймі Фенікс-Маріуполь остаточно закріпив перевагу після перерви та довів матч до впевненої перемоги з рахунком 4:0.

Перша ліга, 26-й тур

Фенікс-Маріуполь – Агробізнес 4:0

Голи: Кухарук, 27, Кисленко, 33, Ременяк, 69, Балаба, 75

Субота, 2 травня

У суботу, 2 травня, Буковина на виїзді перемогла Поділля з рахунком 2:0. Після безгольового першого тайму чернівецька команда забила двічі: на 55-й хвилині відзначився Саків, а на 82-й Тищенко закріпив перевагу гостей. Ця перемога дозволила Буковині достроково оформити чемпіонство.

Того ж дня Чернігів здобув виїзну перемогу над ЮКСА — 2:0. Рахунок у першому таймі відкрив Безбородько, а після перерви Безгубченко забив другий м’яч і встановив остаточний результат.

Ще в одному суботньому матчі Нива Тернопіль обіграла Металіст із рахунком 2:0. Паламарчук вивів господарів уперед на 41-й хвилині, а Напуда на 72-й хвилині подвоїв перевагу тернопільської команди.

Поділля – Буковина 0:2

Голи: Саків, 55, Тищенко, 82

ЮКСА – Чернігів 0:2

Голи: Безбородько, 20, Безгубченко, 63

Нива Тернопіль – Металіст 2:0

Голи: Паламарчук, 41, Напуда, 72

Неділя, 3 травня

У неділю Інгулець переміг Пробій — 3:1. Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму після гола Калина, однак після перерви Інгулець повністю змінив хід зустрічі. Бенедюк зрівняв рахунок, Тузенко вивів команду вперед, а Касімов поставив крапку в матчі.

Також у неділю відбувся перенесений матч між Ворсклою та Лівим Берегом. Поєдинок мав пройти 2 травня о 15:45, однак через тривалу повітряну тривогу в Київській області не стартував. Зустріч перенесли на 3 травня, і Лівий Берег здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол на 62-й хвилині забив Назар Волошин.

Чорноморець у неділю впевнено обіграв Прикарпаття — 3:0. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Герич, а одразу після перерви Хома подвоїв перевагу одеситів. На 55-й хвилині Герич оформив дубль. Особливо яскравим став його гол зі штрафного — футболіст належить Динамо.

Інгулець – Пробій 3:1

Голи: Бенедюк, 48, Тузенко, 72, Касімов, 79 – Калин, 44

Ворскла – Лівий Берег 0:1

Гол: Волошин Наз., 62

Чорноморець – Прикарпаття 3:0

Голи: Герич, 44, 55, Хома, 48

Понеділок, 4 травня

Завершився тур у понеділок матчем Металург – Вікторія. Гості здобули переконливу перемогу з рахунком 3:0. Уже на 11-й хвилині Книш відкрив рахунок, на 28-й Рябий забив другий м’яч, а після перерви Шарай встановив остаточний результат.

Металург – Вікторія 0:3

Голи: Книш, 11, Рябий, 28, Шарай, 59

Турнірна таблиця

Буковина набрала 72 очки та за чотири тури до фінішу достроково виграла чемпіонат Першої ліги. Чернівецька команда продовжує йти без жодної поразки. Чорноморець має 57 очок і зберіг перевагу над Лівим Берегом у боротьбі за другу пряму путівку до УПЛ. Відрив одеситів від конкурента становить чотири бали.

Водночас боротьба внизу таблиці продовжує бути запеклою. Під загрозою перехідних матчів навіть сьома ЮКСА...