Буковина розпочала роботи з повної заміни футбольного поля на власному стадіоні. Пресслужба чернівецького клубу повідомив про старт оновлення газону після успішного сезону, за підсумками якого команда виграла Першу лігу та здобула право виступати в українській Прем’єр-лізі.

Уже на наступний день після заключного матчу сезону 2025/26 проти «Металурга» на стадіоні «Буковина» стартували масштабні ремонтні та будівельні роботи – розпочалася повна реконструкція та заміна футбольного поля, щоб спортивна споруда відповідала всім обов’язковим критеріям та стандартам Української Прем’єр-ліги. Це один з найбільших проєктів з модернізації інфраструктури клубу, спрямований на цілковиту готовність арени до вимог УПЛ.

Робочі вже приступили до першого етапу – зняття старого газону та вивезення його за межі арени. Нове футбольне поле отримає сучасні інженерні мережі та передові системи забезпечення, а весь процес модернізації відбуватиметься за чітким покроковим планом. У рамках реконструкції буде облаштовано системи підземного дренажу, автоматичного поливу та електричного підігріву поля. Після завершення всіх необхідних будівельно-монтажних робіт буде виконано інсталяцію нового рулонного спортивного професійного газону українського виробництва.

Наразі тривають підготовчі роботи до влаштування системи підземного дренажу. Після демонтажу рослинного шару та частини основи покриття спеціалісти візьмуться до підключення необхідних інженерних мереж, зокрема водопостачання для системи автоматичного поливу. Наступними етапами стануть монтаж дренажної системи та встановлення системи електричного підігріву поля, яка відповідатиме всім обов’язковим вимогам для проведення матчів Української Прем’єр-ліги. Усі роботи на об’єкті виконує компанія «Pro Green» – найпотужніша та провідна компанія в Україні у сфері будівництва та обслуговування професійних газонів, яка вже успішно реалізувала багато подібних проєктів по всій країні.

Паралельно на стадіоні «Буковина» тривають проєктні та підготовчі роботи щодо встановлення нового сучасного освітлення, а також завершуються роботи з облаштування адміністративних та офісних приміщень. Уже найближчим часом клубний офіс ФК «Буковина» переїде безпосередньо на територію стадіону та стане частиною оновленої інфраструктури клубу.

Реконструкція футбольного поля та модернізація інфраструктури стадіону є важливими кроками у підготовці до історичного для клубу сезону 2026/27, у якому «Буковина» вперше за 32 роки виступатиме в еліті українського футболу. Клуб робить усе можливе, щоб вся інфраструктура відповідала обов’язковим вимогам та стандартам УПЛ. Ми будуємо майбутнє клубу разом!