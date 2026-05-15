Сергій Разумовський

Правий захисник Буковини Петро Стасюк зазнав серйозної травми у матчі 28-го туру Першої ліги проти ЮКСА. Про це повідомив офіційний телеграм-канал чернівецького клубу.

Поєдинок завершився впевненою перемогою Буковини з рахунком 5:0, однак для капітана команди гра закінчилася достроково вже у першому таймі.

Неприємний епізод стався на 24-й хвилині зустрічі. Під час боротьби Стасюк зіткнувся із захисником ЮКСА Романом Ювхимцем, після чого невдало приземлився на газон. Футболіст одразу відчув сильний біль і не зміг продовжити матч.

Захисника винесли з поля на ношах у супроводі медичного персоналу. Після додаткового обстеження лікарі Буковини діагностували у Стасюка перелом лівої ключиці зі зміщенням.

Така травма потребує хірургічного втручання. Футболісту мають встановити спеціальну пластину для фіксації кістки. Операцію заплановано на неділю, 17 травня, в одній із клінік Києва.

За попередніми прогнозами медиків, відновлення Петра Стасюка триватиме від двох до чотирьох місяців. Таким чином, захисник ризикує пропустити частину підготовки до нового сезону, або ж початок наступної кампанії. Раніше Буковина вже гарантувала собі місце в українській Прем’єр-лізі на наступний сезон.