Сергій Разумовський

Буковина оголосила про підписання хорватського вінгера Міхаела Клепача та продовження контракту з центральним захисником Данилом Карасем.

28-річний Клепач приєднався до чернівецької команди на правах вільного агента. Його угода з Буковиною розрахована на один рік. У новому клубі хорватський футболіст виступатиме під 77-м ігровим номером.

Цей трансфер став історичним для Буковини, адже Клепач є першим хорватським легіонером в історії клубу. До переходу в українську команду вінгер виступав за боснійський Широкі Брієг. Його контракт із попереднім клубом завершується 30 червня, після чого футболіст офіційно отримає статус вільного агента.

Клепач є вихованцем хорватського Осієка. У минулому сезоні він провів 15 матчів за Широкі Брієг, у яких відзначився 4 забитими м’ячами. Тепер футболіст спробує проявити себе в українському футболі та допомогти Буковині у наступному сезоні.

Окрім підписання нового легіонера, чернівецький клуб також зберіг одного з ключових гравців оборони. Центральний захисник Данило Карась продовжив контракт із Буковиною. Нова угода між сторонами діятиме до 30 червня 2027 року.

Карась виступає за Буковину з липня 2025 року. За цей час захисник провів 23 матчі за команду та став важливою частиною оборонної лінії чернівецького клубу. За підсумками сезону 2025/26 його гру відзначили включенням до символічної збірної Першої ліги.

До переходу в Буковину Данило Карась мав досвід виступів за низку українських клубів. Протягом кар’єри він грав за Оболонь, Агробізнес, Минай, Гірник-Спорт і київський Арсенал. На юнацькому рівні футболіст займався у структурах Дніпра та Динамо.

Раніше повідомлялося, що захисник ЛНЗ відправиться до Буковини.