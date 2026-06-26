Сергій Разумовський

ЛНЗ та Буковина погодили перехід правого захисника Іллі Путрі. За інформацією «ТаТоТаке», клуби домовилися про оренду 28-річного футболіста, який наступний сезон проведе у Чернівцях.

Йдеться саме про орендну угоду, а фінансові зобов’язання щодо гравця сторони розподілять між собою. Таким чином, Путря тимчасово залишить ЛНЗ та спробує отримати більше ігрової практики у складі Буковини.

За даними джерела, інтерес до захисника проявляли й інші українські клуби. Зокрема, варіант із підписанням Путрі розглядали Олександрія та Чорноморець. Втім, у підсумку футболіст має продовжити кар’єру саме в чернівецькій команді.

Для Путрі перехід до Буковини стане новим етапом у кар’єрі. Раніше він уже мав досвід виступів за Чорноморець, який також цікавився можливістю повернення гравця. Крім того, захисник є вихованцем Шахтаря, однак за першу команду донецького клубу так і не дебютував.

Також у кар’єрі Путрі був період виступів за Маріуполь. Його основна позиція — правий фланг оборони, хоча за потреби він може бути корисним і в інших ролях у захисній лінії.

Раніше ЛНЗ підписав лідера Олександрії.