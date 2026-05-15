У Будинку футболу в понеділок, 18 травня, відбудеться пресконференція за підсумками засідання Виконавчого комітету УАФ. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Одним із ключових питань порядку денного стане призначення нового головного тренера національної збірної України. Зазначається початок спілкування з журналістами запланований на 12:00. Саме тоді очікується представлення нового наставника синьо-жовтих.

Єдиним кандидатом на посаду головного тренера збірної України в українських медіа називають італійського фахівця Андреа Мальдеру. 54-річний спеціаліст добре знайомий українським уболівальникам завдяки роботі у штабі Андрія Шевченка. Італієць входив до тренерської команди екснаставника збірної України у період з 2016 до 2021 року.

Найближчі матчі збірна України проведе вже наприкінці травня та на початку червня. 31 травня синьо-жовті зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а 7 червня проведуть контрольну зустріч із Данією.

Нагадаємо, 22 квітня УАФ офіційно повідомила про припинення співпраці з Сергієм Ребровим. Причиною стало невиконання головного завдання — збірна України не змогла вийти на чемпіонат світу-2026.