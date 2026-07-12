Сергій Разумовський

Захисник болівійського Реала Томаяпо Сантьяго Куїса має продовжити кар’єру в українській Прем’єр-лізі. 21-річний футболіст переходить до Кривбаса, про що повідомила пресслужба його нинішнього клубу.

Реал Томаяпо вже підтвердив трансфер гравця до криворізької команди, однак не розкрив подробиць угоди. Болівійський клуб не уточнив, чи йдеться про повноцінний продаж футболіста, оренду або інший формат переходу. Також наразі невідомими залишаються фінансові умови трансферу та термін майбутнього контракту Куїси з Кривбасом.

За даними порталу Transfermarkt, чинна угода Сантьяго з Реалом Томаяпо розрахована ще на пів року. Сам гравець отримає шанс спробувати себе в європейському футболі, а для Кривбаса цей трансфер може стати варіантом посилення оборонної лінії та розширення кадрового вибору.

У поточному сезоні Куїса провів сім матчів за Реал Томаяпо. У цих поєдинках він не відзначився голами чи результативними передачами, однак отримував ігрову практику та залишався частиною основної обойми команди. Загалом на професійному рівні 21-річний болівієць уже має 90 матчів, що є доволі солідним показником для футболіста його віку.

За кар’єру на дорослому рівні він забив десять голів і віддав шість результативних передач. Такі показники можуть свідчити про його активність не лише в оборонних діях, а й під час підключень до атак, стандартних положень або гри на фланзі.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Сантьяго Куїси у 400 тисяч євро. Для українського клубу це може бути перспективне підписання молодого футболіста, який уже має достатній досвід дорослого футболу та при цьому залишається у віці для подальшого розвитку.

Особливо цікавою є універсальність Куїси. Його основною позицією вважається правий захисник — саме на цій ділянці поля він провів найбільше матчів, 45. Водночас за кар’єру Сантьяго встиг зіграти на цілій низці інших позицій, що може бути корисним для тренерського штабу Кривбаса.

Зокрема, Куїса має досвід гри лівим півзахисником, де провів сім матчів. Ще шість разів він виходив на позиції правого півзахисника, а також шість матчів відіграв в опорній зоні. Крім того, болівієць використовувався як центральний півзахисник у чотирьох поєдинках і як центральний захисник у трьох зустрічах.

Також у його кар’єрі були поодинокі матчі на позиціях лівого захисника, правого вінгера та навіть центрального нападника. Такий широкий діапазон ролей підкреслює, що Куїса є досить гнучким футболістом, здатним закривати одразу кілька позицій залежно від потреб команди.

Раніше Кривбас офіційно підписав португальського захисника.