Сергій Разумовський

Португальський захисник Жуан Машаду став гравцем Кривбаса. Про перехід футболіста з Белененсеша офіційно повідомила пресслужба криворізького клубу.

Кривбас домовився з португальською стороною про повноцінний трансфер 21-річного гравця. З Машаду підписано контракт, який буде чинним протягом чотирьох років. Таким чином, криворізький клуб розраховує на захисника не лише як на короткострокове підсилення, а як на футболіста з перспективою розвитку в команді.

Для Кривбаса це вже другий новачок у літнє трансферне вікно. Підписання Машаду стало частиною кадрової роботи клубу перед новим сезоном, у межах якої команда продовжує посилювати склад і розширювати вибір у захисній лінії.

Жуан Машаду народився у Лісабоні. Основна позиція португальця на полі – правий захисник. У складі Кривбаса він виступатиме під 22-м номером. Завдяки профільній позиції на правому фланзі оборони Машаду має додати команді конкуренції та глибини на цій ділянці поля.

Футбольну освіту Машаду починав у лісабонській Академії Домінгос Савіо, де займався у 2013-2014 роках. Після цього захисник продовжив розвиток у структурах двох відомих португальських клубів – Бенфіки та Белененсеша. Саме у Белененсеші він виступав перед переходом до українського чемпіонату.

У минулому сезоні Жуан Машаду провів за Белененсеш 24 матчі у всіх турнірах. У цих поєдинках правий захисник відзначився одним забитим м’ячем і однією результативною передачею. Белененсеш виступає у португальській Сегунді, другому за силою дивізіоні країни.

Раніше повідомлялося, що Полісся готує трансфер за 1,5 млн євро, клуб завершує переговори щодо переходу легіонера Кривбаса.