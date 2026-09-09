Вінгер Шахтаря Проспер Оба міг продовжити сезон у складі данського Мідтьюлланда на правах оренди. За інформацією журналіста й коментатора Віктора Вацка, донецький клуб отримував кілька пропозицій щодо тимчасового трансферу 22-річного футболіста.

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Шахтар мав кілька пропозицій, щоб віддати Проспера Оба в оренду. Йдеться про іноземні чемпіонати. І мій WhatsApp розповів про дуже цікаву пропозицію від данського Мідтьюлланна. Там йдеться про оренду на мільйон чи 1,5 млн євро на сезон. Оренда до кінця сезону і подальша опція викупу за 12 млн євро. Щоправда, ця опція не була обов’язковою. Так само була пропозиція стосовно оренди, теж там мільйон плюс, із Туреччини. Але парадокс в чому? Що сам Проспер Оба відмовився йти в оренду, то вже знаючи, що він не потрапляє в заявку Ліги чемпіонів. Він заявив, що хоче залишатися і конкурувати. От таке своє рішення Проспер оголосив клубу. Віктор Вацко

Рішення нападника було ухвалене навіть попри те, що він не потрапив до заявки Шахтаря на загальний етап Ліги чемпіонів. Також Оба поки не грав за «гірників» у внутрішніх змаганнях у цьому сезоні.

Минулого сезону футболіст провів за Шахтар 12 поєдинків і забив три голи. Донецький клуб підписав його в грудні 2025 року, заплативши за трансфер 4,4 млн євро.