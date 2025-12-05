Єгипетський нападник Ліверпуля Мохаммед Салах втратив статус постійного гравця стартового складу. У двох останніх зустрічах чемпіонату він починав на лаві запасних, а один із поєдинків взагалі провів цілком поза полем.

На цьому фоні посилилися розмови про можливий переїзд форварда до Саудівської Аравії. За інформацією The Telegraph, місцеві клуби готові вкласти великі кошти у його трансфер.

Нагадаємо, що раніше Салах вже перебував у контакті з представниками аравійських команд, проте минулої весни продовжив угоду з мерсисайдським клубом до літа 2027 року. Тому потенційним покупцям із Саудівської Аравії доведеться розщедритися, якщо вони захочуть здобути зірку наступного року.

Раніше Ліверпуль розійшовся миром із Сандерлендом на Енфілді.