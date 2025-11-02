Павло Василенко

Мохамед Салах наближається до чергового історичного досягнення в Англійській Прем’єр-лізі. У поєдинку проти Астон Вілли, який Ліверпуль виграв з рахунком 2:0, єгиптянин оформив 250-й гол у складі червоних і зрівнявся за показником результативності з легендарним Вейном Руні.

Тепер Салах має 276 результативних дій (голи + асисти) за один клуб Прем’єр-ліги – стільки ж, скільки свого часу мав Руні в Манчестер Юнайтед. Ще один точний удар – і Салах стане одноосібним рекордсменом.

Окрім цього, єгиптянин став лише третім футболістом в історії Ліверпуля, хто подолав позначку в 250 голів, поступаючись лише Іану Рашу (346) та Роджеру Ханту (285).

Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року й продовжує писати історію клубу. Наступний шанс встановити новий рекорд він матиме у матчі проти Манчестер Сіті.