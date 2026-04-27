Сергій Разумовський

Завершилися всі матчі у 28-му турі української Другої ліги. Були зіграні всі матчі в обох групах. Ігровий вікенд приніс кілька результативних поєдинків, упевнені перемоги фаворитів, а також повернення на поле відомого голкіпера Георгія Бущана.

Група А

П'ятниця, 24 квітня

У групі А матчі стартували ще в п’ятницю. Ужгород на виїзді переграв Буковину-2 з рахунком 4:2. Господарі двічі забивали, однак гості виявилися значно ефективнішими в атаці, а Ховайко оформив дубль. В іншому матчі дня Нива Вінниця без шансів розібралася із Самбором-Нивою-2 — 3:0. Дубль у цьому поєдинку записав на свій рахунок Петленко.

Друга ліга. Група А, 28-й тур

Буковина-2 – Ужгород 2:4

Голи: Гамолов, 31, Іліка, 72 – Ховайко, 40, 53, Терещенко, 49, Коваленко, 72

Самбір-Нива-2 – Нива Вінниця 0:3

Голи: Петленко, 45, 61, Загорулько, 89

Субота, 25 квітня

У суботу Куликів удома обіграв Атлет з рахунком 2:0. Героєм зустрічі став Волков, який відзначився двічі — на 33-й і 65-й хвилинах.

Куликів – Атлет 2:0

Голи: Волков, 33, 65

Понеділок, 27 квітня

Завершував програму групи А поєдинок у понеділок, 27 квітня, в якому Полісся-2 впевнено перемогло Скалу 1911 — 3:0. За житомирян забивали Романчук, Хадрой і Раско.

Окремої уваги заслуговує поява у складі Полісся-2 воротаря Георгія Бущана. Для нього це був перший офіційний матч із 24 вересня 2025 року, коли він грав у Кубку України проти Руху і пропустив тричі. Щоправда, своє повернення голкіпер відзначив поки лише у складі другої команди...

Полісся-2 – Скала 1911 3:0

Голи: Романчук, 30, Хадрой, 65, Раско, 81

Турнірна таблиця

Група Б

У групі Б всі матчі відбулися в суботу, 25 квітня. Діназ і Лівий Берег-2 переможця не виявили — 0:0. Мінімальну перемогу в гостях здобула Олександрія-2, яка завдяки голу Малька на 42-й хвилині обіграла Тростянець — 1:0. Нічийним завершився і матч Локомотив – Чайка. Команди обмінялися забитими м’ячами ще до перерви й розійшлися з рахунком 1:1.

Найбільш переконливу перемогу в групі Б здобув Чорноморець-2, який розгромив Пенуел з рахунком 4:0. Лущик і Онуфрієнко забезпечили перевагу ще в першому таймі, а після перерви Козир оформив дубль і довів рахунок до великого.

Ще один яскравий матч відбувся між Колосом-2 та Ребелом. Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1. У складі Колоса-2 забивали Тарануха, Приходько, Любко та Недоля, який реалізував пенальті. Єдиний м’яч Ребела записав на себе Мазур, який відзначився після добивання на 75-й хвилині.

Друга ліга. Група Б, 28-й тур

Діназ – Лівий Берег-2 0:0

Тростянець – Олександрія-2 0:1

Гол: Малько, 42

Локомотив – Чайка 1:1

Голи: Мельниченко, 36 – Музиченко, 26

Пенуел – Чорноморець-2 0:4

Голи: Лущик, 19, Онуфрієнко, 31, Козир, 48, 63

Колос-2 – Ребел 4:1

Голи: Тарануха, 15, Приходько, 32, Любко, 59, Недоля, 77 (пен.) – Мазур, 75

Турнірна таблиця