Шахтар б’є Кудрівку і збільшує відрив від ЛНЗ до восьми очок
У складі гірників відзначилися Невертон, Феррейра і Бондаренко
13 хвилин тому
Шахтар обіграв Кудрівку у поєдинку 25-го туру УПЛ.
Донецький клуб забезпечив перевагу ще в першому таймі завдяки голам Невертона та Лукаса Феррейри. Після перерви Олександр Козак скоротив відставання Кудрівки, проте за кілька хвилин Артем Бондаренко встановив остаточний рахунок матчу.
УПЛ. 25-й тур
Шахтар — Кудрівка — 3:1
Голи: Невертон, Феррейра, Бондаренко — Козак
Після 25 турів Шахтар має в активі 60 очок — гірники очолюють турнірну таблицю. Кудрівка залишається на 13-й позиції — 21 бал.
Свій наступний матч підопічні Турана проведуть 30 квітня проти Крістал Пелес в 1/2 фіналу Ліги конференцій.
