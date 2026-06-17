Вінгер Харкова Рамік Гаджиєв поділився думками щодо перейменування клубу з Металіста 1925 та зміну клубних кольорів на багряно-золоті. Футболіст у цілому оцінив ребрендинг. Його слова передає Tribuna.com.

Чесно кажучи, коли я вперше почув про це, то був трішки в шоці, бо для мене було великою честю виступати за Металіст 1925. Але з часом, все ближче й ближче до ребрендингу, я розумів: те, що робить клуб – це дуже круто, тому що Харків є для мене найкращим містом у світі. Де б я не був, для мене краще за Харків не було ще міста.

І виступати за футбольний клуб Харків – це додаткова мотивація, честь, стимул для мене віддавати ще більше сил, тому що, як я казав, Харків – це моє найулюбленіше місто, це місто-герой, треба віддати належне цьому незламному місту. Тому й ми повинні бути незламними та йти до своїх цілей.