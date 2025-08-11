Буяльський – про матч з Пафосом: «Буде зовсім інша гра»
Хавбек поділився очікування від поєдинку з кіпріотами
31 хвилину тому
Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський поспілкувався з журналістами напередодні матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з кіпрським Пафосом.
«Почуваюся добре, можна сказати, що повертаюся до тієї форми, яка у мене була наприкінці збору. Думаю, усе буде добре.
Впевнений, що ми як команда психологічно готові до завтрашньої гри. Буде зовсім інша гра, порівняно з нашим першим поєдинком у Польщі», – цитує Бучльського клубна пресслужба.
Матч Пафос – Динамо пройде 12 серпня і розпочнеться о 20:00 за київським часом. Перший поєдинок завершився поразкою біло-синіх з рахунком 0:1.
Переможець цієї пари в наступному раунді зіграє з найсильнішим у протистоянні польського Леха і сербської Црвени Звезди.
Матеріали по темі
Шовковський: «Футболісти мають бути готові провести один з найкращих своїх матчів»
близько 1 години тому