Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський поспілкувався з журналістами напередодні матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з кіпрським Пафосом.

«Почуваюся добре, можна сказати, що повертаюся до тієї форми, яка у мене була наприкінці збору. Думаю, усе буде добре.

Впевнений, що ми як команда психологічно готові до завтрашньої гри. Буде зовсім інша гра, порівняно з нашим першим поєдинком у Польщі», – цитує Бучльського клубна пресслужба.