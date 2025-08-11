Сергій Стаднюк

Київське Динамо пізно ввечері, 10 серпня, прибуло на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса. Про це повідомляє пресслужба клубу.

До того вранці команда провела тренування у Винниках на базі Руху, а після обіду, близько 12:30, вирушила в дорогу. Спершу «динамівці» перетнули українсько-польський кордон і дісталися до Жешува, звідки чартерним рейсом вилетіли до міжнародного аеропорту Пафоса. Далі команда автобусом переїхала до Лімассола і заселилася до готелю близько 23:00, провівши в дорозі понад півдня.

Сьогодні, 11 серпня, Динамо проведе регламентне передматчеве тренування. Матч Пафос – Динамо заплановано на вівторок, 12 серпня. Зазначимо, що у складі делегації присутній вінгер Анхель Торрес, що раніше був травмований.

Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Суркіс;

Захисники: Тимчик, Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Біловар, Захарченко;

Півзахисники: Ярмоленко, Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Брагару, Михайленко;

Форварди: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і подивитися пряму трансляцію гри можна вже у вівторок, 11 серпня, на сторінці події Пафос – Динамо Київ на Xsport. Початок – о 20:00.