Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з журналістами напередодні матча-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з кіпрським Пафосом.

«В нашій обоймі 27 футболістів, кожен з них готовий вийти на гру у будь-яку мить. Це дає нам можливість робити заміни та проводити ротацію, щоб використовувати усіх та готуватися до матчів у такому насиченому графіку. Щодо дороги, є так, як є, і щось змінити поки що не в наших силах.

Ми маємо бути готовими до будь-якої тактики та вирішувати завдання, яке перед нами стоїть. Якою б не була тактика суперника, на поле виходять 11 гравців, які мають бути готові провести один з найкращих своїх матчів», – цитує Шовковського клубна пресслужба.