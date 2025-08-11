Шовковський: «Футболісти мають бути готові провести один з найкращих своїх матчів»
Наставник біло-синіх провів пресконференцію
близько 1 години тому
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з журналістами напередодні матча-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з кіпрським Пафосом.
«В нашій обоймі 27 футболістів, кожен з них готовий вийти на гру у будь-яку мить. Це дає нам можливість робити заміни та проводити ротацію, щоб використовувати усіх та готуватися до матчів у такому насиченому графіку. Щодо дороги, є так, як є, і щось змінити поки що не в наших силах.
Ми маємо бути готовими до будь-якої тактики та вирішувати завдання, яке перед нами стоїть. Якою б не була тактика суперника, на поле виходять 11 гравців, які мають бути готові провести один з найкращих своїх матчів», – цитує Шовковського клубна пресслужба.
Матч Пафос – Динамо пройде 12 серпня і розпочнеться о 20:00 за київським часом. Перший поєдинок завершився поразкою біло-синіх з рахунком 0:1.
Переможець цієї пари в наступному раунді зіграє з найсильнішим у протистоянні польського Леха і сербської Црвени Звезди.