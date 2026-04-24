Україна виграла жіночий командний залік ЧЄ з боротьби, здобувши 8 медалей
Українки завоювали 6 золотих, 1 срібну та 1 бронзову нагороди
близько 1 години тому
Українські борчині Ірина Коляденко, Марія Єфремова, Надія Соколовська та Соломія Винник завоювали чотири медалі (три золота і одну бронзову) на чемпіонаті Європи в албанському місті Тирана.
За підсумками змагань Україна перемогла у командному заліку ЧЄ у жіночій боротьбі.
У ваговій категорії до 65 кг перемогла Ірина Коляденко. У фіналі віцечемпіонка Олімпійських ігор-2024 здолала «нейтральну» борчиню аліну касабієву — 9:0, вчетверте ставши чемпіонкою Європи.
У вазі до 53 кг золото виборола Марія Єфремова, яка перемогла чинну чеміонку Європи Марію Преволаракі. Для Марії це дебютна нагорода на дорослому рівні.
Також золото континентальної першості у категорії до 72 кг виборола Надія Соколовська, перемігши у фіналі суперницю з Польщі Вікторію Холуй. Ця нагорода стала для Надії першою в кар'єрі на рівні дорослих чемпіонатів Європи.
Соломія Винник (до 57 кг) завоювала бронзову медаль. У сутичці за нагороду українка перемогла представницю Швеції Евеліну Гультен.
Загалом у скарбничці жіночої збірної України 8 медалей з 10 можливих: 6 золотих, 1 срібна та 1 бронзова.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
