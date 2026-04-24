Денис Сєдашов

Українські борчині Ірина Коляденко, Марія Єфремова, Надія Соколовська та Соломія Винник завоювали чотири медалі (три золота і одну бронзову) на чемпіонаті Європи в албанському місті Тирана.

За підсумками змагань Україна перемогла у командному заліку ЧЄ у жіночій боротьбі.

У ваговій категорії до 65 кг перемогла Ірина Коляденко. У фіналі віцечемпіонка Олімпійських ігор-2024 здолала «нейтральну» борчиню аліну касабієву — 9:0, вчетверте ставши чемпіонкою Європи.

У вазі до 53 кг золото виборола Марія Єфремова, яка перемогла чинну чеміонку Європи Марію Преволаракі. Для Марії це дебютна нагорода на дорослому рівні.

Також золото континентальної першості у категорії до 72 кг виборола Надія Соколовська, перемігши у фіналі суперницю з Польщі Вікторію Холуй. Ця нагорода стала для Надії першою в кар'єрі на рівні дорослих чемпіонатів Європи.

Соломія Винник (до 57 кг) завоювала бронзову медаль. У сутичці за нагороду українка перемогла представницю Швеції Евеліну Гультен.

Загалом у скарбничці жіночої збірної України 8 медалей з 10 можливих: 6 золотих, 1 срібна та 1 бронзова.

