Сергій Разумовський

Сергій Ребров може найближчим часом повернутися до роботи на клубному рівні після відходу зі збірної України. За інформацією Sportdog, український фахівець перебуває у полі зору грецького Олімпіакоса, де його кандидатуру позитивно оцінює частина керівництва клубу.

Джерело стверджує, що в структурі 48-разового чемпіона Греції є група людей, які прихильно ставляться до можливого призначення Реброва. Водночас остаточне рішення щодо майбутнього тренерського штабу може залежати від результатів команди під керівництвом нинішнього наставника Хосе Луїса Менділібара. Якщо іспанський фахівець не зможе привести Олімпіакос до чемпіонства, у клубі можуть активізувати варіант із запрошенням українця.

Нагадаємо, 22 квітня Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Він працював з національною командою з 2023 року, однак не зумів виконати головне завдання та вивести збірну на чемпіонат світу 2026 року. Попри те, що його контракт був розрахований до 30 липня 2026 року, співпрацю було припинено достроково.

Раніше повідомлялося, що у запрошенні Реброва потенційно може бути зацікавлений ще один грецький клуб Панатінаїкос.