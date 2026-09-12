УЄФА нагадала національним футбольним федераціям і організаторам внутрішніх змагань, що матчі чемпіонатів та кубків не повинні відбуватися в ті самі дати, що й поєдинки клубних турнірів асоціації. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Цього тижня УЄФА надіслала своїм національним асоціаціям циркуляр із календарем трьох клубних турнірів на сезон-2027/28. У документі організація окремо звернула увагу на необхідність узгоджувати дати проведення внутрішніх змагань із міжнародним календарем.

В УЄФА пояснили, що така вимога має допомогти забезпечити належне проведення як національних чемпіонатів і кубків, так і єврокубкових турнірів. Водночас асоціація визнає, що через непередбачувані обставини деякі матчі внутрішніх змагань іноді доводиться переносити на дні, коли заплановані поєдинки Ліги чемпіонів, Ліги Європи або Ліги конференцій.

Окремо в організації наголосили, що навмисне призначення матчів національних чемпіонатів чи кубків на дати проведення єврокубкових зустрічей не відповідає інтересам уболівальників. На думку УЄФА, така практика також негативно впливає на розвиток футболу та може створювати додаткові проблеми для клубів, гравців і телевізійних трансляцій.

У зв’язку з цим національним федераціям і керівництву внутрішніх ліг рекомендували заздалегідь враховувати календар клубних турнірів УЄФА під час формування розкладу матчів на сезон.

Якщо провести поєдинок національного чемпіонату або кубка в дату єврокубкової зустрічі все ж неможливо, відповідна ліга повинна завчасно звернутися до адміністрації УЄФА та повідомити про таку необхідність.

Раніше УЄФА оголосив найкращого гравця 1-го туру Ліги чемпіонів.