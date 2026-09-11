УЄФА оголосив найкращого гравця 1-го туру Ліги чемпіонів
Відзнаку отримав нападник ПСЖ Ферран Торрес
Нападника ПСЖ Феррана Торреса визнано найкращим гравцем 1-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
У голосуванні вболівальників іспанець випередив нападника Штутгарта Ермедіна Деміровича, захисника Бетіса Марка Бартру та вінгера Барселони Рафінью.
У 1-му турі ПСЖ переміг братиславський Слован з рахунком 6:1. Торрес оформив хет-трик у своєму дебютному матчі за паризький клуб у Лізі чемпіонів.
Ферран Торрес — про хет-трик у Лізі чемпіонів: «Перед матчем ніколи на таке не чекаєш».
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