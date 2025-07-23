Нідерландський півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс опинився у сфері інтересів лондонського Челсі, про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Відповідно до джерела, німецький клуб не виключає можливості розставання з 22-річним хавбеком. Наразі тривають активні переговори з представниками англійського клубу, і сторони вже близькі до досягнення угоди.

Водночас Лейпциг проявляє інтерес до півзахисника Челсі Карні Чуквуемеки і вже почав обговорення потенційного трансферу.

Минулого сезону Хаві Сімонс провів 33 зустрічі на клубному рівні в усіх змаганнях, забив 11 голів і віддав 8 результативних передач. За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі розпочав перемовини з представниками Хаві Сімонса.