Лондонський Челсі виявляє серйозний інтерес до атакувального півзахисника Лейпцига Хаві Сімонса.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, представники англійського клубу вже провели прямі переговори із оточенням 22-річного футболіста. При цьому офіційні контакти між клубами поки що не встановлювалися — Челсі прагне спочатку домовитись із самим гравцем.

Джерело зазначає, що саме лондонці на сьогоднішній день мають найбільш конкретний варіант для продовження кар'єри Сімонса. У ситуації також фігурує інтерес з боку Арсеналу, проте Баварія, незважаючи на колишню активність, наразі не веде наполегливих переговорів. Спортивний директор мюнхенців Макс Еберль лише відстежує розвиток подій. Хаві Сімонс не виключає можливість продовження кар'єри в Англійській Прем'єр-лізі, розглядаючи перехід в один із топ-клубів як логічний крок у розвитку.

Минулого сезону за Лейпциг він провів 33 матчі, відзначившись 11 голами та 8 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 70 мільйонів євро, а його контракт із німецьким клубом розрахований до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що талановитий гравець залишить Челсі.