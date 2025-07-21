Павло Василенко

Кілька днів тому Челсі виграв Клубний чемпіонат світу. Тріумф англійського клубу на турнірі в США дещо затьмарив його активність на трансферному ринку.

У літнє трансферне вікно сині поповнили свої ряди Кендрі Паесом, Даріо Ессугу, Естеваном, Ліамом Делапом, Жоау Педру, Джеймі Гіттенсом і Мамаду Сарром. Останній обійшовся клубу в 20 мільйонів євро.

Молодий захисник дебютував за команду зовсім недовго – в матчі Клубного чемпіонату світу проти туніського Есперанса (3:0). Талановитий француз провів на полі вісім хвилин.

За словами інсайдера Фабріціо Романо, Сарр незабаром покине Челсі і перейде в річну оренду в Страсбург . 19-річний гравець повернеться в клуб, який покинув місяць тому.

Мамаду Сарр вважається одним з найталановитіших гравців французького футболу. У минулому сезоні він провів 27 матчів у Лізі 1, відзначившись однією результативною передачею.

Контракт французького гравця розрахований до 30 червня 2033 року. Сайт Transfermarkt оцінює його в 20 мільйонів євро.