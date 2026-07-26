Вінгер Баєра Керім-Сем Алайбегович найближчим часом може продовжити кар’єру в англійській Прем’єр-лізі. Як повідомляє в соцмережі X інсайдер Ніколо Скіра, 18-річний футболіст уже узгодив умови особистого контракту з лондонським Челсі.

Kerim #Alajbegovic has agreed personal terms for a contract until 2033 with #Chelsea, which are now ready to close the deal from #BayerLeverkusen for €42M (bonuses included). #transfers #CFC https://t.co/JP5eYmSpCh — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2026

Очікується, що угода між Алайбеговичем та англійським клубом буде розрахована до літа 2033 року. Таким чином, Челсі планує забезпечити довгострокове майбутнє талановитого вінгера та випередити конкурентів у боротьбі за його підписання.

Лондонці також готові завершити переговори з Баєром щодо суми трансферу. За даними джерела, загальна вартість переходу може скласти 42 мільйони євро з урахуванням передбачених бонусів. Частина цієї суми буде гарантованою виплатою, а решта залежатиме від виступів футболіста та досягнень його нової команди.

Керім-Сем Алайбегович перебував у системі Баєра з серпня 2021 року. Водночас закріпитися в основній команді німецького клубу йому не вдалося — за головний склад «фармацевтів» він не провів жодного офіційного матчу.

У липні 2025 року Зальцбург скористався можливістю підписати молодого футболіста та придбав його у Баєра за два мільйони євро. Виступи в австрійському клубі стали важливим етапом у розвитку Алайбеговича. Він отримав регулярну ігрову практику та зміг заявити про себе на високому рівні.

У березні 2026 року Баєр вирішив скористатися опцією зворотного викупу, передбаченою умовами попередньої угоди із Зальцбургом. Німецький клуб повернув гравця за вісім мільйонів євро, однак тепер може продати його Челсі вже за значно більшу суму.

Минулий сезон став для Алайбеговича особливо результативним. У складі Зальцбурга він провів 44 матчі в усіх турнірах, забив 13 голів і віддав чотири результативні передачі. Transfermarkt оцінює футболіста в 25 мільйонів євро.

Футболіст також виступає за збірну Боснії і Герцеговини. На чемпіонаті світу 2026 року Алайбегович зіграв у чотирьох матчах національної команди та забив один м'яч.