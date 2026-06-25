Павло Василенко

Заключні матчі групи B чемпіонату світу-2026 вже позаду. Катар втратив свій шанс і поповнив ряди команд, що вибули. Водночас Канада програла Швейцарії, втративши перше місце.

Результат матчу між Швейцарією та Канадою також був вирішальним, оскільки господарі боролися за перше місце в групі. Швейцарці здобули перемогу з рахунком 2:1, а Боснія і Герцеговина обіграла Катар – 3:1.

Отже, перше місце посіла Швейцарія (7 очок), друге – Канада (4), Боснія і Герцеговина фінішувала третьою (4), а Катар з одним балом розташувався на четвертій позиції.

Таким чином, в 1/16 фіналу ЧС-2026 вийшли швейцарці та канадці, боснійці чекають на результати інших матчів, а катарці залишили турнір.

Чемпіонат світу-2026, 3-й тур

Група B

Швейцарія – Канада – 2:1

Голи: Варгас, 46, Манзамбі, 57 – Девід, 76.

Боснія і Герцеговина – Катар – 3:1

Голи: Алайбегович, 29, Абунада, 34 (автогол), Махмич, 80 – Аль-Хайдос, 42.