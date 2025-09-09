Лондонський Челсі знову виявив інтерес до воротаря Мілана та національної збірної Франції Майка Меньяна, повідомляє TBR Football.

Ще минулого літа сині робили спробу підписати 29-річного голкіпера, проте сторони не домовилися щодо фінансових умов – керівництво Мілана відмовилося приймати пропозицію з Англії.

Тепер Челсі розглядає інший сценарій: дочекатися закінчення чинного контракту Меньяна, який закінчується влітку 2026 року, і запросити його безкоштовно. Джерела зазначають, що переговори про продовження угоди між гравцем та італійським клубом зайшли в глухий кут, і поки немає ознак можливого прогресу.

Майк Меньян захищає кольори Мілана з 2021 року, перейшовши з Лілля. За цей час він зарекомендував себе як один із найсильніших воротарів Серії А та важливий гравець французької національної команди.

Раніше повідомлялося, що Челсі відправив Джексона на правах оренди в Баварію.