Челсі на радість фанатам відправив багатостраждального Джексона в Баварію
Нападник змінив АПЛ на Бундеслігу
близько 1 години тому
Ніколас Джексон/ Фото - Баварія
Баварія підписала переможця Клубного чемпіонату світу -2025 в складі Челсі Ніколаса Джексона, повідомляє офіційний сайт клубу.
24-річний гравець збірної Сенегалу проведе сезон 2025/26 у Мюнхені на правах оренди і буде носити футболку з номером 11.
За даними Transfermarkt, Челсі заробив на оренді Джексона 16.5 мільйонів євро, попри репутацію форварда, що марнує очевидні моменти.
По завершені оренди Баварія може викупити контракт сенегальця близько 50 мільйонів євро за виконання певних умов в плані кількості матчів та результативних дій.