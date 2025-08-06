Володимир Кириченко

Відомий американський наставник Абель Санчес для Fight Hub TV поділився думками про майбутнє абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Він говорив перед реваншем з Дюбуа про два поєдинки.

«Третій бій з Ф’юрі – це великий поєдинок для нього. Я вважаю, цей бій має відбутися для обох хлопців. Це великий грошовий бій. Маю на увазі, якщо він буде битися знову, то для цього мають бути правильні причини. А ця причина – правильна.

Його спадщина закріплена, більше нічого доводити. Зараз потрібно лише переконатися, що він піклуватиметься про себе, про свою родину і людей навколо. Принаймні, це моя думка».

Раніше Усик двічі переміг Тайсона – спочатку роздільним рішенням суддів, а тоді одноголосним.

Нагадаємо, Санчес назвав єдиного боксера, хто може перемогти Усика.