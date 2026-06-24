Сергій Разумовський

Правий захисник Аталанти Марко Палестра найближчим часом має стати гравцем Челсі. Англійський клуб погодив трансфер футболіста, а угода перебуває на фінальній стадії оформлення. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі X.

За інформацією джерела, Аталанта отримає за перехід правого латераля понад 55 мільйонів євро. Крім фіксованої суми, італійський клуб також збереже за собою відсоток від майбутнього продажу гравця. Така умова може дозволити бергамаскам додатково заробити, якщо Палестра в майбутньому змінить клуб за ще більшу суму.

Сам футболіст має підписати з Челсі довгостроковий контракт. Лондонський клуб розраховує на 21-річного італійця як на перспективного гравця для правого флангу оборони, здатного закрити позицію латераля на тривалий період.

Раніше також повідомлялося, що Манчестер Сіті готовий заплатити солідну суму за Енцо Мареску, який виявився непотрібним Челсі.