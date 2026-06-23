Сергій Разумовський

Італійський фахівець Енцо Мареска найближчим часом має офіційно очолити Манчестер Сіті. Про це повідомив авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, 46-річний тренер підпише з манчестерським клубом контракт, розрахований на три роки. Очікується, що Мареска мав прибути до Манчестера для завершення всіх формальностей та підписання угоди.

Манчестер Сіті вже узгодив умови переходу фахівця з Челсі. Англійський клуб заплатить лондонцям компенсацію за дострокове розірвання контракту Марески. Сума виплати становитиме близько 20 мільйонів євро.

Для Енцо Марески це буде повернення до Манчестер Сіті, де він уже працював у тренерському штабі. У період із 2022 по 2023 рік італієць був асистентом Пепа Гвардіоли та добре знайомий із внутрішньою структурою клубу, його вимогами, стилем гри та принципами роботи.

Після цього Мареска розпочав самостійний етап тренерської кар’єри. Згодом він очолив Челсі, де пропрацював півтора року. Лондонський клуб італієць залишив у січні.

Під керівництвом Марески Челсі здобув два міжнародні трофеї. Команда виграла Лігу конференцій, а також стала переможцем Клубного чемпіонату світу 2025 року.