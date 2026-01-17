Каррік повторно дебютував в Манчестер Юнайтед з перемоги над Сіті
«Олд Траффорд» збожеволів від щастя
близько 2 годин тому
Програма 22 туру АПЛ стартувала центральним поєдинком між МЮ та Манчестер Сіті. Гра на «Олд Траффорд» завершилась з рахунком 2:0.
Перша перемога Ман Юнайтед в 2026 році припала на дебютний поєдинок Майкла Карріка після повернення в клуб, помстившись за поразку 0:3 у вересневому матчі.
В першому таймі МЮ міг повести в рахунку двічі, якби Діалло та Фернандеш не залізли в офсайд. В свою чергу, лічені підходи Сіті до воріт не мали успіху у Алейна та Семеньйо, який провів перший матч в АПЛ після переходу з Борнмута.
Голи у другому таймі від Мбемо та Доргу принесли «червоним дияволам» важливі 3 бали в скарбничку.
Ближче до завершення гри МЮ організував третій гол, який VAR скасував через офсайд у Куньї.
АПЛ. 22 тур
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті 2:0
Голи: Мбемо 65, Доргу 76