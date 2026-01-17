Програма 22 туру АПЛ стартувала центральним поєдинком між МЮ та Манчестер Сіті. Гра на «Олд Траффорд» завершилась з рахунком 2:0.

Перша перемога Ман Юнайтед в 2026 році припала на дебютний поєдинок Майкла Карріка після повернення в клуб, помстившись за поразку 0:3 у вересневому матчі.

В першому таймі МЮ міг повести в рахунку двічі, якби Діалло та Фернандеш не залізли в офсайд. В свою чергу, лічені підходи Сіті до воріт не мали успіху у Алейна та Семеньйо, який провів перший матч в АПЛ після переходу з Борнмута.

Голи у другому таймі від Мбемо та Доргу принесли «червоним дияволам» важливі 3 бали в скарбничку.

Ближче до завершення гри МЮ організував третій гол, який VAR скасував через офсайд у Куньї.

АПЛ. 22 тур

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті 2:0

Голи: Мбемо 65, Доргу 76