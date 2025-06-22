Лондонський Челсі готується до поєдинку Клубного чемпіонату світу проти туніського Есперанса, який відбудеться в ніч із вівторка на середу, 26 червня, за європейським часом. Матч пройде у Філадельфії, США, де вже оголошено надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я через аномальну спеку.

За інформацією Daily Mail, температура повітря в регіоні може сягати 39°C. Через це зростають побоювання щодо стану здоров’я футболістів.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вже попередила всі клуби-учасники турніру про небезпечні погодні умови та перебуває з ними на постійному зв’язку.

Матч Челсі – Есперанс розпочнеться о 04:00 за київським часом 26 червня.