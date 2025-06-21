ФІФА ухвалила нові правила безпеки, які набудуть чинності під час проведення Клубного чемпіонату світу 2025 року та чемпіонату світу з футболу 2026 року. Як повідомляє Reuters, у разі фіксації блискавки в радіусі 16 км від арени поєдинок буде зупинено щонайменше на 30 хвилин.

У разі нового спалаху — арбітри оголосять додаткову перерву, поки погодні умови не стабілізуються. Мета — максимальний захист життя і здоров’я всіх учасників матчу, включаючи гравців, суддівську бригаду, персонал та глядачів.

Рішення ФІФА ухвалене на основі реального досвіду. Один із матчів Клубного чемпіонату світу 2025 — Бенфіка проти Окленда — вже затримувався через грозу більш ніж на 4 години.

Нагадаємо, ЧС-2026 пройде у США, Канаді та Мексиці, а нові правила застосовуватимуться на всіх стадіонах турніру.