Матчі КЧС та ЧС-2026 зупинятимуть щонайменше на пів години у разі грози
ФІФА вводить нові правила безпеки на великих турнірах
14 хвилин тому
ФІФА ухвалила нові правила безпеки, які набудуть чинності під час проведення Клубного чемпіонату світу 2025 року та чемпіонату світу з футболу 2026 року. Як повідомляє Reuters, у разі фіксації блискавки в радіусі 16 км від арени поєдинок буде зупинено щонайменше на 30 хвилин.
У разі нового спалаху — арбітри оголосять додаткову перерву, поки погодні умови не стабілізуються. Мета — максимальний захист життя і здоров’я всіх учасників матчу, включаючи гравців, суддівську бригаду, персонал та глядачів.
Рішення ФІФА ухвалене на основі реального досвіду. Один із матчів Клубного чемпіонату світу 2025 — Бенфіка проти Окленда — вже затримувався через грозу більш ніж на 4 години.
Нагадаємо, ЧС-2026 пройде у США, Канаді та Мексиці, а нові правила застосовуватимуться на всіх стадіонах турніру.
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