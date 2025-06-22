Павло Василенко

Чемпіон Бразилії Флуміненсе близький до виходу до 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу після перемоги з рахунком 4:2 над південнокорейським Ульсаном у групі F.

Незважаючи на несподівану поразку з рахунком 1:2 у першому таймі, Флуміненсі вдалося переламати рахунок після перерви та приєднатися до бразильських клубів, які досі не програвали на турнірі.

Таким чином, успішна кампанія бразильських команд на Клубному чемпіонаті світу продовжується після того, як Ботафого несподівано переміг ПСЖ, а Фламенго переміг туніський Есперанс.

Щоб вийти до 1/8 фіналу, Флуміненсі потрібно лише не програти південноафриканському Мамелоді у фінальному матчі групового етапу. З іншого боку, Ульсан не має жодних шансів на просування після другої поразки та вибуває з турніру.

Клубний чемпіонат світу, 2-й тур

Група F

Флуміненсе – Ульсан – 4:2

Голи: Аріас, 27, Нонато, 66, Фрейтас, 83, Кено, 90+2, – Цзинь-Хьон, 37, Вон-Сан, 45+3.