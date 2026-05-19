Челсі потрібні очки негайно, якщо команда хоче пробитися до топ-8 Прем’єр-ліги, але матч проти Тоттенгема, який може забезпечити собі математичне збереження місця в еліті, обіцяє бути непростим.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Найпростіший шлях Челсі до єврокубків зник після поразки у фіналі Кубка Англії від Манчестер Сіті з рахунком 0:1. Водночас восьме місце тепер гарантує путівку до Європи, однак лондонці поки лише наздоганяють конкурентів. Серія з семи матчів без перемог у чемпіонаті та чотири поспіль домашні поразки ставлять команду на межу небажаного антирекорду – Челсі ніколи не програвав п’ять домашніх матчів ліги поспіль на Стемфорд Брідж.

Призначення Роберто Де Дзербі позитивно вплинуло на Тоттенгем, який не програє чотири матчі поспіль. Перемога майже гарантує команді збереження прописки в АПЛ, а нічия фактично зробить це з огляду на кращу різницю м’ячів у порівнянні з Вест Гемом. Шпори виграли два останні виїзні матчі та можуть здобути третю поспіль гостьову перемогу в АПЛ вперше з листопада 2020 року.

Втім, історія очних зустрічей не на боці гостей: Тоттенгем виграв лише один із 35 виїзних матчів ліги проти Челсі та програв п’ять останніх зустрічей у чемпіонаті.

Серед статистичних фактів: Челсі не програє останній домашній матч сезону вже 23 роки поспіль. Лише у двох із останніх 11 матчів лондонців забивали обидві команди. Тоттенгем має шість сухих виїзних матчів – більше лише у двох лідерів чемпіонату. Водночас Шпори отримали найбільше жовтих карток у лізі – 95.

Жоао Педро відзначився чотирма результативними діями у двох матчах проти Тоттенгема та забив єдиний гол у першому колі. Рішарлісон забивав свої три останні м’ячі за клуб на виїзді та щоразу відкривав рахунок у матчах проти Челсі. У господарів немає нових кадрових проблем, тоді як Хаві Сімонс вибув на тривалий термін.

Аналітики відзначають, що з огляду на нинішню форму команд шанси на перемогу гостей виглядають привабливо.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.