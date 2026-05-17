Сергій Разумовський

Челсі вже готується до активного літнього трансферного вікна після призначення Хабі Алонсо на посаду головного тренера клубу. За інформацією журналіста Sky Sports Кейва Солекола, лондонці планують суттєво підсилити склад і розраховують здійснити від трьох до чотирьох нових підписань найближчим літом.

Як повідомляє джерело, іспанець отримає в клубі статус менеджера, що підкреслює його вагу в проєкті та розширює коло повноважень. Це означає, що Алонсо братиме безпосередню участь у процесі добору футболістів і матиме вплив на формування складу на наступний сезон. Водночас серед пріоритетів тренера — підписання 3-4 виконавців, серед яких має бути щонайменше один центральний захисник.

Також зазначається, що 44-річний фахівець не буде жорстко прив’язаний до схеми з трьома центрбеками. Натомість він планує використовувати різні тактичні побудови залежно від суперника, ситуації в матчі та кадрових можливостей команди. Такий підхід має забезпечити Челсі більшу гнучкість і варіативність у грі.

Водночас структура керівництва лондонського клубу після призначення Алонсо не зміниться. Усі спортивні директори, які брали участь у процесі вибору нового наставника, продовжать роботу на своїх посадах і надалі відповідатимуть за ключові футбольні рішення в клубі.

Челсі офіційно оголосив про призначення Хабі Алонсо новим головним тренером у неділю, 17 травня. Контракт іспанського спеціаліста розрахований до 2030 року