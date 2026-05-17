Сергій Разумовський

Челсі офіційно підтвердив призначення Хабі Алонсо новим головним тренером першої команди. Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

Іспанський фахівець приступить до виконання своїх обов’язків 1 липня. Раніше з’являлася інформація, що угода між сторонами буде розрахована до літа 2030 року, однак клуб поки не розкрив усіх деталей контракту.

Для Алонсо це стане новим етапом у тренерській кар’єрі після роботи в Реалі, який він залишив у січні. До цього іспанець очолював Баєр, де здобув репутацію одного з найперспективніших тренерів Європи, сенсаційно вигравши Бундеслігу й зупинившись за крок від непереможного сезону. Також він працював із другою командою Реал Сосьєдада.

Челсі у квітні звільнив Ліема Росеньйора, який пропрацював на посаді головного тренера лише 107 днів. Він очолив команду в січні, замінивши Енцо Мареску, однак не зміг переконати керівництво клубу в доцільності довгострокової співпраці.

До завершення поточного сезону обов’язки головного тренера Челсі продовжить виконувати Калум Макфарлейн. Саме під його керівництвом команда дограватиме заключні матчі кампанії й спробує відіграти двохочкове відставання від Брентфорда у боротьбі за єврокубки. Після цього розпочнеться підготовка до нового етапу вже під керівництвом Хабі Алонсо.