Офіційно. Алонсо очолить Челсі після невдалого сезону синіх
Сині за крок від не участі в єврокубках наступного сезону
близько 1 години тому
Челсі офіційно підтвердив призначення Хабі Алонсо новим головним тренером першої команди. Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.
Іспанський фахівець приступить до виконання своїх обов’язків 1 липня. Раніше з’являлася інформація, що угода між сторонами буде розрахована до літа 2030 року, однак клуб поки не розкрив усіх деталей контракту.
Для Алонсо це стане новим етапом у тренерській кар’єрі після роботи в Реалі, який він залишив у січні. До цього іспанець очолював Баєр, де здобув репутацію одного з найперспективніших тренерів Європи, сенсаційно вигравши Бундеслігу й зупинившись за крок від непереможного сезону. Також він працював із другою командою Реал Сосьєдада.
Челсі у квітні звільнив Ліема Росеньйора, який пропрацював на посаді головного тренера лише 107 днів. Він очолив команду в січні, замінивши Енцо Мареску, однак не зміг переконати керівництво клубу в доцільності довгострокової співпраці.
До завершення поточного сезону обов’язки головного тренера Челсі продовжить виконувати Калум Макфарлейн. Саме під його керівництвом команда дограватиме заключні матчі кампанії й спробує відіграти двохочкове відставання від Брентфорда у боротьбі за єврокубки. Після цього розпочнеться підготовка до нового етапу вже під керівництвом Хабі Алонсо.
