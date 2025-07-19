Павло Василенко

У липні 2024 року Челсі звернув увагу на Ренату Вейгу. Потенціал 21-річного захисника виявився настільки великим, що минулого літа він перейшов у «Стемфорд Брідж». Незважаючи на високі очікування, підкорити Англію не вдалося.

Наприкінці січня цього року Ювентус вирішив орендувати талановитого центрального захисника. Португалець виявив себе настільки добре, що навіть отримав виклик до національної збірної. Його ціна продовжувала зростати, що, своєю чергою, стало гарною новиною для Челсі.

За словами журналіста Флоріана Плеттенберга, очікується, що Вейга залишить Лондон у літнє трансферне вікно, що принесе колишньому чемпіону Англії значний прибуток. Клуб оцінив його у 30-35 мільйонів євро.

Схоже, черга за захисником лише зростатиме. Атлетико Мадрид вважається фаворитом з його придбання.

Вейга потрапив у поле зору іспанського клубу. Більше того, керівництво клубу не має наміру чекати і хоче завершити трансфер якнайшвидше.