Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета розкрив причину, через яку клуб вирішив підписати вінгера збірної Англії Ноні Мадуеке.

За словами фахівця, 23-річний футболіст здатний значно посилити атакувальний потенціал команди.

«Ми всі дуже раді вітати Мадуеке в команді. Ноні – цікавий і потужний молодий гравець, його виступи і статистика в останніх сезонах були на незмінно високому рівні. Він один з найталановитіших вінгерів Прем'єр-ліги.

У свої 23 роки Ноні вже має досвід клубного та міжнародного футболу і добре знає Прем'єр-лігу. З огляду на якість гри Ноні в останні сезони, ми дуже раді, що він приєднався до нас.

Ноні приєднається до нашої команди, де є його партнери по збірній Англії та інші футболісти, яких він знає. Він відразу ж відчує себе як вдома. Його прихід дійсно посилить нашу команду – ми всі дуже раді бачити його тут. Від імені всіх нас вітаємо Ноні, ласкаво просимо до твоєї родини», – заявив Артета.