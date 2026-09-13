Правий захисник Челсі Мало Гюсто був змушений достроково залишити поле у матчі четвертого туру англійської Прем’єр-ліги проти Галла.

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Епізод стався після зіткнення із суперником. Після поштовху 23-річний француз опинився на газоні та продемонстрував, що відчуває дискомфорт у нозі й шиї. Медична допомога знадобилася футболісту безпосередньо на полі.

Через ушкодження тренерський штаб Челсі не став ризикувати здоров’ям Гюсто. На 80-й хвилині захисника замінили, а замість нього на поле вийшов Денні Велбек.

У поточному сезоні Гюсто провів п’ять матчів за Челсі на клубному рівні та встиг віддати одну результативну передачу. Поки що невідомо, наскільки серйозною є травма француза та чи зможе він взяти участь у найближчих поєдинках лондонської команди.

Сам матч завершився без переможця. Челсі не зміг дотиснути Галла на власному полі та втратив очки – 2:2.