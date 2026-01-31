Лідс у 24 турі АПЛ приймав лідера чемпіонату Арсенал. Матч на Елланд Роуд завершився з рахунком 0:4.

Перший шанс у матчі виник у господарів після того, як Ампаду пробив за межами штрафного майданчика. Різкий удар капітана Лідса пройшов над воротами.

Арсенал, який через нельотну погоду 4 години діставався до Лідса, входив у матч поступово.

План Лідса на гру працював до 27-ї хвилини, поки на допомогу команді Мікеля Артети не прийшов стандарт. Першу хвилю атаки господарі відбили, але з другої спроби навіс Мадуеке в штрафний суперника знайшов голову Субіменді, який відкрив рахунок у матчі.

До перерви м'яч ще раз встиг побувати у воротах Лідса. Подача Мадуеке з корнера зачепила кількох гравців Юнайтед, дезорієнтувавши власного голкіпера.

На початку другого тайму Лідс спробував знайти свій шанс до воріт Раї, який у потрібний момент включався у гру.

Остаточно питання про переможця було зняте на 69-й хвилині, коли оборона Лідса не змогла втримати Дьокереша, який зумів переправити м'яч з незручного становища.

Фінальним акордом став гол Жезуса. який зафіксував першу перемогу Арсенала в АПЛ, перервавши невдалу серію.

АПЛ. 24 тур

Лідс - Арсенал 0:4

Голи: Субіменді, 27, Дарлоу, 38 (автjujk), Дьокереш, 69, Жезус, 86