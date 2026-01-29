Наполі в матчі 8 туру Ліги чемпіонів поступився Челсі. Матч в Неаполі завершився з рахунком 2:3.

Чемпіону Італії потрібно було перемагати в останньому турі, аби гарантувати собі євровесну, тоді як Челсі у випадку здобуття трьох очок міг фінішувати в топ-8.

Челсі відкрив рахунок на 19-й хвилині, коли Енцо реалізував пенальті. До перерви команда Антоніо Конте відповіла точними ударами Вергара та Хойлунда.

У другому таймі настав зірковий час Жоау Педро, який на 61-й хвилині зрівняв рахунок потужним ударом, а за 8 до кінця гри приніс перемогу лондонцям, яка залишила Наполі без евровесни.

Ліга чемпіонів. 8 тур

Наполі - Челсі 2:3

Голи: Вергара, 33, Хойлунд, 43 - Енцо, 19 (з пенальті), Жоау Педро, 61, 82