Олімпіакос в рамках 8 туру Ліги чемпіонів зустрічався з Аяксом. Матч у Амстердамі завершився з рахунком 2:1.

Ключові події зустрічі припали на другу 45-хвилинку. На 52-й хвилині Таремі асистував Мартіншу, відкривши рахунок на Йохан Кройфф Арені.

На 67-й хвилині голландці заробили пенальті за гру рукою Музакітіса в штрафному майданчику, який було призначено після перегляду VAR. Пенальті реалізував на 69-й хвилині Дольберг, відновивши паритет на табло.

Чемпіон Греції, якого в цьому матчі влаштовувала лише перемога, кинув всі сили в атаку, і 79-й хвилині Ессе приніс не лише перемогу над Аяксом, але й вихід до 1/16 фіналу ЛЧ.

Форвард збірної України Роман Яремчук не потрапив до заявки команди Хосе Луїса Менділібара. За чутками, Роман вже напівдорозі до Ліона добре знайомого Паулу Фонсеки.

Ліга чемпіонів. 8 тур

Аякс - Олімпіакос 1:2

Голи: Дольберг, 69 (з пенальті) - Мартінш, 52, Ессе, 79