Сергій Разумовський

Челсі підписав нападника Астон Вілли Моргана Роджерса. 23-річний англійський форвард уклав контракт із лондонським клубом до 2033 року. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фінансові деталі угоди клуби не розкривають, однак The Athletic повідомляє, що Челсі заплатив за футболіста 117 мільйонів фунтів, тобто понад 137,2 мільйона євро.

Цей перехід став другим найдорожчим підписанням в історії клубів АПЛ. Рекорд і далі належить Александеру Ісаку, який торік перейшов з Ньюкасла до Ліверпуля за 125 мільйонів фунтів.

Водночас трансфер Роджерса став рекордним для британських гравців в історії Прем’єр-ліги. Він перевершив показник Елліотта Андерсона, який цього літа перейшов із Ноттінгем Форест до Манчестер Сіті за 116 мільйонів фунтів.

Інтерес до Роджерса також проявляв Арсенал, однак сам гравець обрав Челсі. За даними джерела, важливу роль у цьому рішенні відіграв новий головний тренер синіх Хабі Алонсо.

Астон Вілла купила Роджерса в Мідлсбро взимку 2024 року за 9,4 мільйона євро. Раніше також повідомлялося, що Мідлсбро отримає 15 мільйонів фунтів у межах відсотка від подальшого перепродажу футболіста.

Минулого сезону Морган Роджерс провів 55 матчів. У них англієць забив 14 голів і віддав 11 результативних передач.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик уже програв справу. Вінгеру доведеться сплатити солідні кошти.