Сергій Разумовський

Михайло Мудрик програв справу своєму ексагенту Олексію Альохіну. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, Палата спорів УАФ частково задовольнила позов колишнього агента футболіста. Справа стосується невиплати частини комісійних після переходу Мудрика до лондонського Челсі.

Йдеться про останній транш, який, за даними «ТаТоТаке», Мудрик мав перерахувати Альохіну. Сума цього платежу становить 1,3 млн євро.

Офіційне підтвердження рішення очікується протягом двох місяців, коли УАФ має оприлюднити відповідний пресреліз. Водночас це рішення ще не є остаточним — його можна оскаржити у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Раніше Мудрик отримав чотирирічну дискваліфікацію у допінговій справі. Повідомлялося, що доля Мудрика вирішиться за кілька тижнів, а CAS готує остаточний вердикт.