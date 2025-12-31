Чемпіон Італії виключає можливість підписати Довбика
Наполі не зацікавлений в угоді
близько 1 години тому
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Спортивний директор Наполі Джованні Манна виключає варіант з переходом нападника Роми Артема Довбика. Його слова наводить Arena Napoli
На даний момент це недоцільно, ми не розглядаємо такий варіант. Щоб придбати гравця, потрібно знайти для нього місце у складі. Для нас це парадокс, враховуючи наш фінансовий стан та стабільність., - розповів Манна.
