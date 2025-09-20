Павло Василенко

Німецький захисник Жером Боатенг завершив професійну кар'єру у віці 37 років. Про це чемпіон світу 2014 року повідомив у соціальних мережах.

«Футбол дав мені багато, тепер час рухатися далі. Не тому, що я мушу, а тому, що я готовий. Я вдячний за все. Я грав довго, за великі клуби, за свою країну. Я навчався, я перемагав, я програвав», – сказав захисник уболівальникам у відеозверненні.

Боатенг дебютував у Бундеслізі у 2007 році у складі берлінської Герти та досяг найбільшого успіху за десятиліття в мюнхенській Баварії. Він двічі вигравав Лігу чемпіонів, дев'ять разів – Бундеслігу та п'ять разів – Кубок Німеччини.

Жером також грав за Гамбург, Манчестер Сіті, Ліон, Салернітану та нещодавно за австрійський клуб ЛАСК, з яким розірвав контракт на початку серпня.

Він провів 76 матчів за збірну Німеччини та має бронзову медаль чемпіонату світу 2010 року.